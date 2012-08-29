《Home专栏》必和必拓负荷不了开发Olympic Dam的巨大成本?

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 蔡美珍/王兴亚/张若琪

路透伦敦8月28日电---又一次,资源业巨擘必和必拓(BLT.L)发声了,而全世界也仔细倾听了.

今年3月,当时必和必拓铁矿石部门负责人Ian Ashby谈到中国钢铁成长趋平的一番评论,曾引发全球风险资产一小波跌势.

上周必和必拓宣布暂时搁置400亿美元投资,引发了更巨大的恐慌,尤其是在澳洲,因为相关的两项"超大型项目"都位于澳洲.

必和必拓搁置Olympic Dam铜矿扩张及Outer Harbour铁矿石项目,引发一连串有关澳洲矿业荣景以及整体大宗商品"超级周期"荣景告终的沉痛讨论.

但这真的是必和必拓传达出的讯息吗?

**更高,更快,更强?**

首先,这要看你对大宗商品"超级周期"的定义是什么.

这个概念已经成为市场对于新兴国家工业化及都市化进程的简称,而这些新兴国家之中又以中国最为重要.

这些进程需要投入大量原料,需要铁矿石以生产钢铁,好建设新城市,也需要铜料为这些新城市建立供电管线.

到这里,都还算没有什么争议.

但不知何时,许多人开始认为"超级周期"就是代表原物料价格只会不断上涨.更高,更快,更强.

还记得那些预测铜价CMCU3绝对会持续上涨到每吨10,000美元以上天价的说法吗?还记得分析师争相喊出更高价格预测的现象吗?

但很显然的,金融市场不会、也不应该是这样运行.

2008-2009年全球景气萎缩的经验,证明了即使是中国也无法不受全球其他地区经济衰退的影响.

当然,中国当局后来推出超大规模投资计画,让工业金属价格从谷底回升.

但在那之后,中国就一直设法收回一部分当年释出的强力刺激,特别是中国商业地产市场已经面临形成巨大泡沫的危险.

中国的宏观调控,加上全球其他地区再度遭遇经济衰退压力,再一次拉低了金属价格.

铝及镍的价格目前已经低于边际生产成本.

这正是为什么必和必拓决定认列澳洲镍事业减记3.55亿美元,根据必和必拓首席执行官高瑞思的说法,这也是为什么"显然氧化铝及铝资产将面临价值减损测试."

如果"超级周期"真的代表价格将持续更高、更快、更强,不需劳烦必和必拓开口,我们也会知道超级周期已经结束.这么多个月以来多数工业金属价格表现已经说得很明白.

但如果超级周期代表的,是一代人只能遇到一次的中国等国工业及城市基础建设热潮,所带来的持续性原料需求,那么高瑞思和许多同业可以说"超级周期"仍然屹立不摇.

只是单单超级周期因素并不能压过所有其他景气周期因素影响.

**Olympic Dam的问题所在**

当其他周期转向下行时,正如当前形势一样,可以理解必和必拓等资源类公司将会相应地削减资本支出.

这就是必和必拓搁置澳洲两个"超大型项目"的原因.

只不过,必和必拓实际上根本没有退出Outer Harbour项目.

必和必拓在公布财报后发表声明称,这个项目"依然有吸引力,仍是我们长期战略的一个重要部分".

公司只是认为在达到产能限制前,Inner Harbour的铁矿石处理设施还有很大发挥空间.

这也就是说,那些有关"超级周期"告终的悲观论调,都是来自必和必拓不再推进200亿美元Olympic Dam铜矿扩张计划的决定.

但这项决定对Olympic Dam项目的意义,或许就像是对工业用大宗商品长期前景的评语.

必和必拓自从2005年通过收购WMC Resources取得Olympic Dam项目以来,一直计画扩张这个项目.Olympic Dam拥有全球第四大铜储藏量.

根据2006年10月的介绍(here),公司的计划是将含铜矿石的产量从每年的20万吨提升至约50万吨.

当时这个项目的成本支出据报导约在50亿澳元.

时间快转到七年后,扩张规模已经提高至75万吨,项目整体经费也升至200亿美元.

然而,Olympic Dam的最大问题一直都是它的规模太大.

必和必拓澳洲业务负责人Roger Higgins在2006年5月回答Mining Weekly关于开发前置时间过长的问题时说,"资源是如此之大,我们仍在设法确定它的极限."

**退回规划阶段**

诚如Olympic Dam项目环境影响调查概要的说明,必和必拓对于规模问题所提的解决方案,本身的规模就很宏大.(here%20Dam%20Supplementary%20EIS/Information%20Sheets/Olympic%20Dam%20EIS%20Overview.pdf)

这个项目不但要将目前的地下矿井转变为一处巨大的露天开采矿区,并相应地扩大炼厂和炼制产能,还规画设计了庞大的基础建设.

这包括新的海水淡化设备以供水、新的输电线和/或新的瓦斯供电站、新的铁路连结、一座新机场、南澳Port August的新码头设施、南澳省和北领地达尔文的新港口容量、新的劳工膳宿村、以及Roxby Downs镇的扩展.

整个计画若要完工,表示建筑工程得持续11年,且在矿区采矿期为南澳省增加约450亿澳元的国内生产总值(GDP).

因此,不难理解澳洲国内对于矿业荣景结束的焦急争论.

但也不难理解何以必和必拓以成本为由,否决了项目的规画设计.

就比较一下支出吧,例如智利45亿美元的Escondida铜矿扩张计画.若按比例计算,必和必拓的支出"仅"26亿美元.

该项目到2015年将使这座全球最大的铜矿产量提升至逾130万吨,较去年产出整整高出50万吨.

好吧,Escondida确实已有现成的基础建设.

但力拓(RIO.L)开发的蒙古奥尤陶勒盖铜金矿也没有基础建设,且第一阶段完工"只要"62亿美元,届时可年产约45万吨铜矿.

无论怎么看,200亿美元相对于Olympic Dam预期中的铜矿产量仍是很大一笔钱.

尤其是当主要副产品是铀时更是如此,自日本去年核事故以来,外界即对这块市场抱持很大的疑问.

这股质疑似乎是必和必拓出脱西澳Yeelirrie铀矿资产的一项原因.

这些都说明了该公司何以决定让Olympic Dam重新回到规划阶段,或如高瑞思在电话会议中告诉分析师的,"我们必须回头,找到投入较少资金的解决办法".

那并不表示大宗商品的"超级周期"突然就这么结束了,只是说,必和必拓仍力图找出有效率地开拓公司最大资产之一的方法.

反正资产也没长脚,不会跑到别处去.

等必和必拓想出可行、以成本较低的方法来利用Olympic Dam的庞大资源时,市场对其铜矿仍旧有很大的需求.

除非发生一连串最糟糕的情况,否则铜矿的主要买家仍将是像中国那样正在进行工业化和都市化的国家.(完)