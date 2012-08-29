〔美国债市〕大多数投资者对美国公债前景看法中性--调查

路透纽约8月28日电---根据调查,最近一周投资者对美国公债前景看法大多呈现中性.在这段时间,市场纷纷臆测美联储(FED)主席贝南克本周五的演说中,是否会暗示即将出台更多量化宽松措施.

摩根大通证券一周美债客户调查显示,对美国公债持仓"中性",也就是等于其投资组合基准的投资人比例,在周一从前一周的72%升至75%.

美国公债持仓为"高配",即其仓位高于投资组合基准的投资人比例从19%增至21%.

美国公债配比为"低配"的投资人比例,从前一周的9%降至4%.

贝南克周五将在怀俄明州杰克森霍尔的央行及银行界年会中发表演讲.投资人很想知道他会不会暗示量化宽松措施就要来临.以前贝南克曾利用这项年会的演说机会为刺激政策铺路.

摩根大通证券本项调查中,持仓低配的积极型投资人从前一周的15%降至零.这类型的投资人包括造市商和对冲基金,他们被视为对美债做投机性押注的投资者.

美债持仓中性的积极型投资人比例从前一周的77%升至85%.持仓超配的积极型交易商比例从8%升至15%.(完)