《汇市简讯》美元指数在81.20关键支撑上方呈现停滞

0305GMT
* 蜡烛图(K线图)上穿头破脚(日高过前高、日低过前低、收盘下跌型态),在关键支撑上方呈现停滞
* 亚洲盘中月底交投清淡,在窄幅区间交投
* 81.17/22是6月区间低点及上周低点
* 跌破81.15后目标为200日均线位置80.67
* 昨日高点及10日均线位置81.82为阻力所在
* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/jas32t) (完)
--编译 张明钧;审校 于春红
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