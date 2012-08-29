〔台湾汇市〕台币兑美元收涨,外资汇入及出口商抛汇挹注升势

* 市场见外资大单汇入

* 实质成交往29.9元靠拢

* 成交量亦稍放大

路透台北8月29日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘升值2.6分.早盘市场见到特定外资大单汇入,一口气将近期黏滞的台币实质成交价位往29.93元推进,加上出口商月底抛汇需求,午后台币亦站稳29.93-29.94区间,料月底前稳中偏升的格局不变.

不过收盘时央行例行性收回约4-5分的台币升幅,令收盘价难以呈现盘中的真实价格.较不受央行干预的元太外汇TWD=COSM盘中高位则创约两周半高位,其报价29.925为8月10日29.920以来的新高.

汇银人士指出,特定外资银行早盘大幅卖出美元,令近一个月来沉闷的市场眼睛为之一亮,虽然推升台币价位力道仍然有限,但已为不动如山的台币市场带来一丝活力.不过交易员认为这笔外资汇入并非完全看好台湾股债市,而可能是此前直接投资案的汇入款,其推升效果恐难以维持.

"早上本来还有一些美元买盘,瞬间卖盘大单就开出来了,台币一下子就升穿了29.94元."一本地大型银行交易人士说.

交易商认为,月底前出口商仍有卖汇需求,在国际盘未能走出方向之际,实质抛补的需求将持续带领台币的实质成交价格往29.9元挺进,但该阻力仍需有更多消息面的支持才能贯穿.

接下来除了关注周五贝南克的谈话,9月初欧洲央行的各项会议也是观察重点之一,希望缺乏活力的夏季交易时段结束后,这些会议能为市场指出短期方向.至于中长期的国际情势,交易员仍难以寄予厚望,短线交易心态仍是市场主流.

台北外汇及元太外汇合计台币/美元全日交易量也放大至近10亿美元.

台湾股市.TWII今日收盘微升0.4%至7,391.15点;今天外资及陆资在台股再度转为买超9.14亿台币,上日卖超20.58亿.[ID:nST0544877]

大多数新兴亚币周三窄幅震荡,因投资者在周五杰克森霍尔会议前不太愿意大举押注.美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克将在会上发表讲话,或暗示将推出另一轮货币宽松计划,或QE3.[ID:nSB1749896]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.981 30.007 29.860-30.010 30.010 6.58 5.74

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.939 29.954 29.925-29.957 29.945 3.16 2.66

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.015/0.025

美元/台币六个月期 -0.125/-0.105 -0.125/-0.110

---------------------------------------------------------------------------- (完)