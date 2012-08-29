〔台湾债市〕101/5殖利率微幅收高,量缩观望待贝南克及新券指引方向

路透台北8月29日电---台湾10年公债101/5殖利率周三微幅收高.因贝南克周五演说在即,以及10年新券发行前交易即将展开,市场观望气氛浓厚,令殖利率平盘附近游走、成交量明显萎缩.
交易员表示,美联储主席贝南克将在周五于杰克森霍尔会议上发表演讲,市场静待演讲内容指引方向,加以10年新券101/9将于下周一展开发行前交易,以及月底资金配置较为保守等因素,导致台债近期量缩观望,明日101/5殖利率主要区间料在1.170-1.190%.
"目前台债多空对决,等新券出炉见分晓."一大型证券商交易员说.
他认为,欧美市场不确定因素一直都在,近日台债观望气氛的主因来自10年新券发行前交易将于下周展开,市场在换券心理下,倾向以静制动,加上短线抛补的交易需求降低,令最近台债交易量急冻,期待新券发行前交易能有番新局面.
寿险交易员则指出,对于这次10年新券兴趣并不高,因为10年殖利率处于相对历史低点,不想将大笔资金押在长券身上,拿些基本量就好,预估这次新券主要参与者会是银行及券商.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/5 A01105=TWO +0.12 1.1803 1.1788-1.1809 16.5
5 101/6 A01106=TWO -0.20 0.8830 0.8800-0.8830 6.5
市场关注贝南克周五在杰克森霍尔会议的演说,将释出美联储将于9月12-13日召开政策会议的货币政策走向.
"先按兵不动,静待贝南克演讲及美国GDP数据揭晓",一外银交易员说.
她指出,短线美国10年期公债殖利率大都处于1.6-1.7%间盘整,需要新消息指引,不过就技术线型来看是偏空,美债殖利率可能慢慢往上盘整,然台湾央行升息可能性低,预料短期台债盘整机率高.
美国公债价格周二上涨,因交易商预期贝南克本周稍晚会暗示可能进一步实施货币刺激政策以扶助经济.指标10年期公债US10YT=RR升5/32,收益率报1.64%,低于周一尾盘的1.65%.[US/NCN]
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.1803
5 101/6 A01106=TWO 0.8830
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 林高丽