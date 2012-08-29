《汇市简讯》基金卖出新西兰元,重要技术支撑位临近

0811GMT
* 基金卖出新西兰元.据称亚洲国家央行外汇储备亦卖出新西兰元
* 中长期投资大户买进澳元/新西兰元.停止单见于1.2920上方、0.8020下方
* 新西兰元/美元支撑在0.8015,此为其0.7808-0.8224的50%回档位
* 0.8000的障碍可望守住,关键技术低位在0.7991
* 200日移动均线切入在0.7993.风险/报酬率隐含下跌可能,到0.7980之前一路有停止单.(完)
--编译 李婷仪;审校 隋芬
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