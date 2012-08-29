〔台湾货币市场〕短率大致持稳,外商银行走钱令分配略不均(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 部分外商银走钱,惟本地银行资金宽裕

* 发票量虽少,银行坚持买票利率

记者 董永年

路透台北8月29日电---台湾银行间短期利率周三大致持稳.受少数外商银行客户汇出影响,整体资金分配略有不均,惟央行营造宽松环境依旧,无碍于金融机构调度,短率仍持稳在既有区间.

有资金调度人士指出,今日感觉外商银行的资金状况比较紧张,不过本地银行资金宽裕,适时补上缺口.另时序进入月底,多家公股银行与外商银行碍于规定不能承作跨月拆出,可能让当天市况偏紧.惟因31日当天有3,568.1亿台币的央行存单到期,存单金额高可供银行支应缺口之下,预估将可顺利度过例行性需求高峰期.

"外商没钱,不过local有钱啊,大家可以互补."一大型公营银行交易员称.

而另一位民营银行交易员则称,有感觉央行冲销力道愈来愈小,所以只能多买短票或拆款以配置多余的资金.

央行一位不愿具名的官员也不否认近期维持市场短钱宽裕.此官员并指出,全球的景气一直处于低档,为了刺激景气,各国央行也一直保持市场资金维持宽裕,台湾方面亦无免俗.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,上日收在0.387%;区间落在0.295-0.53%,上日为0.295-0.55%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.58%,同于上日.

**发票依旧量少**

短票方面,票券商指出,今日发票量依旧偏低,再加上民间法人买票意愿颇强,因此配置可供银行买进的量也不多.惟纵然如此,银行端对买票利率态度仍然坚持,利率还是持稳在既有水准.

一大型票券商交易员就表示,"这两天就在这了(利率),要再下去银行也不会接受."

另一大型公股银行交易员则认为,短票发行量虽少,但若真想买还是买得到,"主要是利率的问题,若你出0.80%,就不难买."

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.

台湾央行今日共发行3,010亿台币存单,相较存单到期金额3,137亿,存单发行余额减127亿.[TW/MMTCN]周四央行存单到期790亿,周五为3,568.1亿.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为负76亿台币;累计超额准备为1,882亿台币,加计前期1%的超额准备为3,324亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是持平.虽正逢月底,但近日资金情势平稳,RP利率维持在既有区间不变,市场预估月底资金偏多情形可望延续至9月上旬.

证券商资金调度人士表示,月底银行资金部位宽松,寿险、投信也都有找券的需求,加上本周资金宽松因素偏多,市场并不担忧越靠近月底资金会转趋紧缩.

"9月上旬资金可望延续偏多态势,中旬过后则要看央行理监事会议的氛围如何."他说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.(完)