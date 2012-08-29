《汇市简讯》欧元/美元海外市场回档,1.2600是关键

2201GMT
* 美元在昨夜走强,因中国增长疑虑升温
* 欧元/美元下跌0.25%,亚洲盘可能窄幅区间波动
* 1.2590/95为重大阻力位,此为2012年跌势的38.2%回档位及100日均线位置
* 位于1.2486的10日均线为初步支撑,之后为周二低点1.2465
* 杰克森霍尔会议上第三轮量化宽松的期望消退,可能利好美元
* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/wyw32t).(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
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