美国与加拿大经济指标预测--8月30日-9月6日****

路透8月30日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月27日当周-------------------------------
8月30日(四)
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 -- +1.4%
1230 美国个人所得 7月 +0.3% +0.5%
个人支出 +0.4% 持平
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +1.8%
实质个人支出 -- -0.1%
1230 加拿大经常帐收支(亿加元) 第二季 赤字153.0 赤字102.7
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月25日当周 37.0 37.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.8
续请失业金人数(万人) 8月18日当周 330.7 331.7
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 8月 -- 正5
8月31日(五)
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.5%
(环比年率) +1.6% +1.9%
(较前月) 6月 +0.1% +0.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53.5 53.7
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 8月终值 73.6 73.6
现况指数 87.5 87.6
预期指数 65.0 64.5
1400 美国工厂订单 7月 +1.9% -0.5%
耐久财(耐用品)订单 7月修正值 -- +4.2%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单 -- +5.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -3.4%
1430 美国ECRI一周领先指标 8月24日当周 -- 123.3
----------------------------------9月3日当周-------------------------------
9月3日(一)
美国/加拿大劳工节,市场和政府部门放假.
9月4日(二)
-- 美国汽车销售年率(万辆) 8月 1,420 1,405
1258 美国Markit制造业PMI 8月终值 51.2 51.9
1330 加拿大RBC制造业PMI 8月 -- 53.05
1400 美国建筑支出 7月 +0.5% +0.4%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 50.0 49.8
ISM投入物价指数 48.0 39.5
9月5日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月31日当周 -- --
再融资指数 -- --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月1日当周 -- --
1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 +1.7% +1.6%
单位劳工成本 +1.6% +1.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月1日当周 -- +1.5%
1300 加拿大央行利率决议 1.00% 1.00%
1345 美国供应管理协会-纽约企业活动指数 8月 -- 559.8
9月6日(四)
1130 Challenger企业计划裁员人数 8月 -- 36,855
1215 ADP民间就业人数(万人) 8月 增加15 增加16.3
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月1日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 8月25日当周 -- --
1400 美国ISM非制造业PMI 8月 52.5 52.6
企业活动指数 56.5 57.2 (完)
--编译 戴素萍;审校 张涛