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市场报道 | 2012年 8月 30日 星期四 07:45 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月30日-9月6日****

路透8月30日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月27日当周-------------------------------

8月30日(四)

-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 -- +1.4%

1230 美国个人所得 7月 +0.3% +0.5%

个人支出 +0.4% 持平

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.5%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) -- +1.8%

实质个人支出 -- -0.1%

1230 加拿大经常帐收支(亿加元) 第二季 赤字153.0 赤字102.7

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月25日当周 37.0 37.2

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.8

续请失业金人数(万人) 8月18日当周 330.7 331.7

1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 8月 -- 正5

8月31日(五)

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.5%

(环比年率) +1.6% +1.9%

(较前月) 6月 +0.1% +0.1%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53.5 53.7

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 8月终值 73.6 73.6

现况指数 87.5 87.6

预期指数 65.0 64.5

1400 美国工厂订单 7月 +1.9% -0.5%

耐久财(耐用品)订单 7月修正值 -- +4.2%

扣除运输的耐久财订单 -- -0.4%

扣除国防的耐久财订单 -- +5.7%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -3.4%

1430 美国ECRI一周领先指标 8月24日当周 -- 123.3

----------------------------------9月3日当周-------------------------------

9月3日(一)

美国/加拿大劳工节,市场和政府部门放假.

9月4日(二)

-- 美国汽车销售年率(万辆) 8月 1,420 1,405

1258 美国Markit制造业PMI 8月终值 51.2 51.9

1330 加拿大RBC制造业PMI 8月 -- 53.05

1400 美国建筑支出 7月 +0.5% +0.4%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 50.0 49.8

ISM投入物价指数 48.0 39.5

9月5日(三)

1100 美国抵押贷款指数 8月31日当周 -- --

再融资指数 -- --

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月1日当周 -- --

1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 +1.7% +1.6%

单位劳工成本 +1.6% +1.7%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月1日当周 -- +1.5%

1300 加拿大央行利率决议 1.00% 1.00%

1345 美国供应管理协会-纽约企业活动指数 8月 -- 559.8

9月6日(四)

1130 Challenger企业计划裁员人数 8月 -- 36,855

1215 ADP民间就业人数(万人) 8月 增加15 增加16.3

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月1日当周 -- --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 8月25日当周 -- --

1400 美国ISM非制造业PMI 8月 52.5 52.6

企业活动指数 56.5 57.2 (完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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