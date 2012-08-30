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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 08:00 BJT

《汇市简讯》美元/韩元持稳,然而焦点在于数据而非杰克森霍尔

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* 店头市场美元/韩元开在1,135.6附近,此前海外市场无本金交割远期外汇(NDF)在1,135.3-1,138交投

* 杰克森霍尔会议前市况非常淡静,但我们认为该会议可能波澜不兴

* 美国经济状况改善,而海外焦点则在于中国及日本以外的亚洲数据

* 8月数据即将公布,这对于许多日本以外亚币及商品货币相当关键

* 今日美元/韩元守在1,135附近,但焦点应该在日本以外的亚洲国家数据,而非杰克森霍尔 (完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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