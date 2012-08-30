《台湾报摘》--经济日报8月30日

* 头版头条:

--劳动议题本周起密集登场,台湾劳委会主委王如玄昨日表示,产业缺工、台商回台需要劳力都是事实,可以增加一些配额来解决,劳委会唯一底线是不能造成本劳劳动条件被降低.至于外劳与本劳基本工资脱勾,她则斩钉截铁回应,"不可能".

* 其他:

--主计总处下周三将公布8月消费者物价指数(CPI),在去年基期偏低,及蔬果价格接连遭苏拉、天秤两台风拉抬的影响下,8月CPI恐延续上月处在高档格局,连续两个月突破2%警戒线.

--华硕(2357.TW)执行长沈振来表示,第三季全产品线出货均向上成长,并上调全年平板电脑出货总量达500万台,调幅66%,与Google(GOOG.O)合作的平板电脑Nexus 7现在供不应求,9月进入全球铺货期,供货将更顺利,第四季出货量将大于第三季.

--永丰余(1907.TW)将赴境外发行人民币债券案,因国际金融业务分行(OBU)管理办法有关利害关系人投资限制,将无法由永丰银行的OBU认购,据了解,永丰金证券将规划洽二、三家其他银行的OBU投资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 张喜良

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