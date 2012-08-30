《台湾报摘》--经济日报8月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--劳动议题本周起密集登场,台湾劳委会主委王如玄昨日表示,产业缺工、台商回台需要劳力都是事实,可以增加一些配额来解决,劳委会唯一底线是不能造成本劳劳动条件被降低.至于外劳与本劳基本工资脱勾,她则斩钉截铁回应,"不可能".
* 其他:
--主计总处下周三将公布8月消费者物价指数(CPI),在去年基期偏低,及蔬果价格接连遭苏拉、天秤两台风拉抬的影响下,8月CPI恐延续上月处在高档格局,连续两个月突破2%警戒线.
--华硕(2357.TW)执行长沈振来表示,第三季全产品线出货均向上成长,并上调全年平板电脑出货总量达500万台,调幅66%,与Google(GOOG.O)合作的平板电脑Nexus 7现在供不应求,9月进入全球铺货期,供货将更顺利,第四季出货量将大于第三季.
--永丰余(1907.TW)将赴境外发行人民币债券案,因国际金融业务分行(OBU)管理办法有关利害关系人投资限制,将无法由永丰银行的OBU认购,据了解,永丰金证券将规划洽二、三家其他银行的OBU投资.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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