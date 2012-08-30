欧洲经济指标预测--8月30日-9月6日****

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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路透8月30日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------8月27日当周---------------------------------
8月30日(四)
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 8月 增加0.8 增加0.7
未经季节调整的失业人口(万人) 290 290
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 288.8
0800 意大利薪资(较前月) 7月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加5 增加6
抵押贷款额(亿英镑) 增加3 减少4
抵押贷款批准件数(千件) 47.0 44.2
0830 英国M4货供额(较前月) 7月 -- -1.60%
0900 意大利企业信心 8月 86.9 87.1
0900 欧元区企业景气指数 8月 负1.30 负1.27
经济景气指数 87.5 87.9
工业景气指数 负15.3 负15.0
服务业景气指数 负9.0 负8.5
消费者景气指数 负23.0 负21.5
消费者通胀预期指数 -- 21.6
生产者物价预期指数 -- 负1.8
2301 英国GFK消费者信心指数 8月 负27 负29
8月31日(五)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 持平 -0.7%
(较上年同期) -2.2% -2.6%
0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +0.4% +2.9%
0800 意大利失业率 7月 10.9% 10.8%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +2.5% +2.4%
0900 意大利CPI(较前月) 8月初值 +0.3% +0.1%
(较上年同期) +3.1% +3.1%
意大利HICP(较前月) +0.3% -1.7%
(较上年同期) +3.6% +3.6%
0900 欧元区失业率 7月 11.3% 11.2%
1000 意大利PPI(较前月) 7月 +0.3% -0.1%
(较上年同期) -- +2.1%
--------------------------------9月3日当周---------------------------------
9月3日-7日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- -0.6%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.6%
9月3日(一)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -- +3.7%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 -- 48.6
0743 意大利Markit制造业PMI 8月 -- 44.3
0748 法国Markit制造业PMI 8月 -- 46.2
0753 德国制造业PMI 8月 -- 45.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 8月 -- 45.3
0828 英国CIPS制造业PMI 8月 -- 45.4
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 8月 -- +0.1%
9月4日(二)
0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.7%
(较上年同期) -- +2.0%
0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.9
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +1.8%
9月5日(三)
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- -0.5%
(较上年同期) -- -0.7%
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 43.0
0748 法国Markit服务业PMI 8月 -- 50.2
综合PMI -- 48.9
0753 德国Markit服务业PMI 8月 -- 48.3
0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 -- 47.5
综合PMI -- 46.6
0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 -- 51.0
0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -- +0.1%
(较上年同期) -- -1.2%
9月6日(四)
0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.00%
0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差15.2
0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.4%
1000 德国工业订单(较前月) 7月 -- -1.7%
1100 英国央行量化宽松总金额(亿英镑) 9月 -- 3,750
利率决议 -- 0.50%
1145 欧洲央行利率决议 9月 0.75% 0.75%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 -- 负24 (完)
--编译 张若琪;审校 张涛
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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