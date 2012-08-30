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市场报道 | 2012年 8月 30日 星期四 08:05 BJT

《汇市简讯》英镑兑澳元持续走高,目标为100日均线

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* 持续上涨,澳元因中国成长疑虑走软

* 8月交叉盘上涨4.1%,现位于1.5427的100日均线为下道阻力

* 5日、10日、20日均线和动能指标均上行

* 位于1.5252的5日均线为初步支撑,之后则是1.5194的云端底部

* 浏览技术图表,请点选:(link.reuters.com/fax32t)(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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