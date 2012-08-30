版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 30日 星期四 08:16 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元收在关键均线之上,态势偏多

2358GMT

* 近期下跌走势使汇价来到趋势线支撑

* 反转走势强劲,昨日收在关键的50日及200日均线之上

* 脱离7月高点后有明显的三波修正,行将突破1.305

* 由于预期将向上突破,回到支撑水准可以逢低买进

* 浏览技术图表,请点选:(link.reuters.com/can79s)(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐