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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 08:15 BJT

〔韩国股市〕开盘下跌,钢铁股不支倒地

路透首尔8月30日电---韩国股市周四盘初走低,投资人等候美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五演说中可能的刺激计画消息.

三星电子(005930.KS)跌0.7%,钢铁股走疲,浦项钢铁(005490.KS)跌0.5%.

0003GMT时,综合股价指数.KS11跌0.54%至1,918.13点.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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