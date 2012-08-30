〔韩国数据〕9月制造业景气判断指数自三年低点回升,但整体仍呈悲观

路透首尔8月30日电---韩国央行周四公布的调查报告显示,韩国9月制造业景气判断指数从8月触及的三年低点回升,但整体信心仍相当悲观.

9月经季节调整的制造业景气判断指数从8月的69升至73.

该指数若低于100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多于预期改善的企业.该指数自去年2月以来一直处于100之下.

许多受访企业表示经济的不确定性及疲弱的内需打压了其9月信心.

韩国央行在8月16-23日对全国23个主要行业的逾1,400家企业进行了调查.(完)

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