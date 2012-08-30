《台湾报摘》--工商时报8月30日

* 头版头条:

--面板备货潮启动,大陆等主要市场客户持续追单,面板双虎友达(2409.TW)、奇美电(3481.TW)本季产能吃紧.友达总经理彭双浪直言,8月份客户持续加量、追单,现在电视面板供货吃紧.奇美电协理林振辉也保证,第三季比第二季好,下半年比上半年好.

* 其他:

--股市成交量低落,国民党立委卢秀燕酝酿提案修法调降证交税率,对此行政院长陈冲昨日表示,证交税调整对股市不会造成长期影响,况且目前证所税尚未实质开征,就讨论调降证交税,时机上是言之过早.

--行政院长陈冲昨日重申,二代健保如期于明年1月1日上路,关于股票股利应否纳入补充保费扣缴项目的重大争议,卫生署拟尊重立法院决议纳入,方案最快9月公布.陈冲也说,"依法股票股利是必须纳入补充保费的项目".

--公共建设亟需引入中长期资金,中华邮政董事长游芳来表示,中华邮政拟以20-30%邮政储金,投入公共建设.他指出,国家财政吃紧,中华邮政有足够的资金与条件,应作妥适运用,邮储金高达4.8兆台币的银弹正蓄势待发.

--新光人寿昨日公告上半年财报,前6月加码台股约200亿台币,且6月底大盘指数较去年底上涨3.17%,但新寿台股部位未实现亏损却提高到331亿,加计国外股票,新寿整体股票未实现亏损更达507亿,几乎亏掉一个股本.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.