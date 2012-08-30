《台湾报摘》--工商时报8月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--面板备货潮启动,大陆等主要市场客户持续追单,面板双虎友达(2409.TW)、奇美电(3481.TW)本季产能吃紧.友达总经理彭双浪直言,8月份客户持续加量、追单,现在电视面板供货吃紧.奇美电协理林振辉也保证,第三季比第二季好,下半年比上半年好.
* 其他:
--股市成交量低落,国民党立委卢秀燕酝酿提案修法调降证交税率,对此行政院长陈冲昨日表示,证交税调整对股市不会造成长期影响,况且目前证所税尚未实质开征,就讨论调降证交税,时机上是言之过早.
--行政院长陈冲昨日重申,二代健保如期于明年1月1日上路,关于股票股利应否纳入补充保费扣缴项目的重大争议,卫生署拟尊重立法院决议纳入,方案最快9月公布.陈冲也说,"依法股票股利是必须纳入补充保费的项目".
--公共建设亟需引入中长期资金,中华邮政董事长游芳来表示,中华邮政拟以20-30%邮政储金,投入公共建设.他指出,国家财政吃紧,中华邮政有足够的资金与条件,应作妥适运用,邮储金高达4.8兆台币的银弹正蓄势待发.
--新光人寿昨日公告上半年财报,前6月加码台股约200亿台币,且6月底大盘指数较去年底上涨3.17%,但新寿台股部位未实现亏损却提高到331亿,加计国外股票,新寿整体股票未实现亏损更达507亿,几乎亏掉一个股本.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)