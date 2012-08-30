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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 08:21 BJT

《汇市简讯》美元/坡元周末之前料持坚

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* 美元/坡元今晨停滞在1.2540附近

* 海外市场波动区间为1.2523-44,纽约收报1.2540

* 市场等待杰克森霍尔会议登场,但中国数据更为重要

* 美联储主席贝南克料提出温和说法,但不太可能暗示量化宽松

* 中国官方采购经理人指数(PMI)即将公布,为本周末前的重大事件

* 美元料因此持坚 (完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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