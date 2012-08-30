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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 08:24 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在重大风险事件之前于亚洲盘中持稳

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* 欧元/美元亚洲开盘稍稍走低,美国联邦储备理事会(FED)祭出第三轮量化宽松的预期降温,支撑美元

* 主要阻力在100日均线切入位1.2588,在1.2600上方可见停止单

* 周二低点1.2465可见支撑 (完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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