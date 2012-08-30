《汇市简讯》美元/日圆未有明确方向,面临疲弱数据及日本财务省威胁

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* 美元/日圆仍未有明确方向,亚洲盘料平静,下方买盘强劲

* 79.00之前仍有卖盘,上方亦有卖压,79.00及79.20-40间有一些停止单交错

* 突破趋平的一目均衡基准线78.79则偏多,上方云区在78.94-79.12

* 一目均衡转换线位于79.00,200日及100日均线分别位于79.27及79.38

* 日本财务省财务官中尾武彦昨日谈话[ID:nSB1750044]令市场为之一震,但近79.00处未见到有行动 (完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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