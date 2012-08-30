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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 08:40 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元应可守住关键支撑

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* 200日均线/50-61.8%费波纳奇回档位/水平支撑均位于当前水准

* 预料将守住此一主要支撑区

* 未来数周料突破日线图上趋势线

* 若收在0.797的61.8%费波纳奇回档位之下则推翻偏多的预估

* 浏览技术图表,请点选:(link.reuters.com/jap79s)(完) 

--编译 张明钧;审校 张涛

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