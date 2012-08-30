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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 08:53 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月30日-9月6日

路透8月30日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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8/30 意大利 中长期债券

8/30 0120 日本 三个月期贴现国库券

8/30 0130 日本 两年期公债

8/30 1700 美国 七年期公债

8/30 加拿大 104亿加元 2012年12月6日到期的98天期国库券

8/30 加拿大 38亿加元 2013年2月28日到期的182天期国库券

8/30 加拿大 38亿加元 2013年8月29日到期的364天期国库券

8/31 英国 国库券

9/4 0130 日本 10年期公债

9/4 1530 美国 13周期和26周期国库券

9/5 英国 票息4.5%,2042年到期的公债

9/5 0120 日本 六个月期贴现国库券

9/5 0600 德国 50亿欧元 2022年9月4日到期的10年期联邦债券

9/5 1530 美国 四周期国库券

9/6 法国 OAT债券

9/6 0120 日本 三个月期贴现国库券

9/6 0130 日本 30年期公债

9/6 西班牙 政府公债标售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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