《全球主要国家债券发行预告》--8月30日-9月6日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透8月30日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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8/30 意大利 中长期债券
8/30 0120 日本 三个月期贴现国库券
8/30 0130 日本 两年期公债
8/30 1700 美国 七年期公债
8/30 加拿大 104亿加元 2012年12月6日到期的98天期国库券
8/30 加拿大 38亿加元 2013年2月28日到期的182天期国库券
8/30 加拿大 38亿加元 2013年8月29日到期的364天期国库券
8/31 英国 国库券
9/4 0130 日本 10年期公债
9/4 1530 美国 13周期和26周期国库券
9/5 英国 票息4.5%,2042年到期的公债
9/5 0120 日本 六个月期贴现国库券
9/5 0600 德国 50亿欧元 2022年9月4日到期的10年期联邦债券
9/5 1530 美国 四周期国库券
9/6 法国 OAT债券
9/6 0120 日本 三个月期贴现国库券
9/6 0130 日本 30年期公债
9/6 西班牙 政府公债标售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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