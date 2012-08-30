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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 08:58 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆终将站上下移的一目均衡云区

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* 随着一目均衡云区下移,欧元/日圆原地不动也能升破云区

* 今日云顶在98.40,下周四前将下移至97.86

* 再度趋平的一目均衡转换线亦提供支撑,今日落在98.44

* 欧元/日圆目前在该水准略上方交投,亚洲盘迄今在98.61-70,市况淡静

* 在99.00之前仍挂有卖单,在该水准上方有一些停止单.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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