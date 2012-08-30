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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 08:54 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持续获得上升趋势线支撑

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* 连结7月/8月低点的上升趋势线持续构成支撑

* 美元/日圆初步阻力为78.8,突破并守在此价位之上将瞄准79区间

* 中长期而言可能是形成大型三角旗型形态

* 当三角旗型形成时,应该会有一波急跌

* 浏览技术图表,请点选:(link.reuters.com/nax32t)(完)

--编译 张明钧;审校 白云

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