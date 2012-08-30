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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 09:32 BJT

〔表格〕8月25日止当周外资再度卖超日股,日本投资者则买超外国债券

路透东京8月30日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周外资再度卖超日本股票.

外资上周卖超1,350亿日圆的日本股票;此前一周曾中断连续七周卖超日股的局面,买超895亿日圆.

外资还转为大量卖超日本短期票据,卖超金额2.0227万亿(兆)日圆,为4月初以来最高;此前一周为买超1.3072万亿日圆.

日本投资者则转为买超外国债券1.0477万亿日圆,金额为7月8日当周以来最高;之前一周日本投资者卖超8,369亿日圆外国债券.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

8月19日-8月25日 -135.0 +215.4 -2,022.7

8月12日-8月18日 +89.5 -185.1 +1,307.2

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

8月19日-8月25日 -49.6 +1,047.7 +21.7

8月12日-8月18日 -43.8 -836.9r -7.5r

注:r为修正值.(完)

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--编译 张若琪;审校 张涛

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