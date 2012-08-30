〔表格〕8月25日止当周外资再度卖超日股,日本投资者则买超外国债券

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京8月30日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周外资再度卖超日本股票.
外资上周卖超1,350亿日圆的日本股票;此前一周曾中断连续七周卖超日股的局面,买超895亿日圆.
外资还转为大量卖超日本短期票据,卖超金额2.0227万亿(兆)日圆,为4月初以来最高;此前一周为买超1.3072万亿日圆.
日本投资者则转为买超外国债券1.0477万亿日圆,金额为7月8日当周以来最高;之前一周日本投资者卖超8,369亿日圆外国债券.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
8月19日-8月25日 -135.0 +215.4 -2,022.7
8月12日-8月18日 +89.5 -185.1 +1,307.2
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
8月19日-8月25日 -49.6 +1,047.7 +21.7
8月12日-8月18日 -43.8 -836.9r -7.5r
注:r为修正值.(完)
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--编译 张若琪;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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