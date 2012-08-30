〔中国煤炭〕矿商减产和夏季炎热协助稳定中国煤价,价格后市看升

中国资源部首席记者黄炜文

路透上海8月30日电---中国主要煤炭库存在过去两个月因积极减产和夏季炎热下而减少了约14%,造成同期下滑了约五分之一的价格有所回升,这预示煤矿业最糟的情况可能已经结束.

中国是全球最大煤炭生产国和进口国,国内煤价稳定将协助支撑地区指标价.该指标价自7月底以来一直在两年低位每吨626元人民币(98.50美元)游走.

然中国需求仍疲弱,而这可能会冲击必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)和Xstrata XTA.L等矿业巨擘的获利和发展计画.此前这些矿商已因中国经济成长和资源胃纳放缓而受到打击.

最大煤矿商中国神华(1088.HK) (601088.SS)表示,8月电厂的煤库存从6月的9,700万吨降至8,500万吨;同时北方七港的库存则从2,400万吨减至1,850万吨.

中国煤炭运销协会(CCTD)主管David Fang表示,"我认为价格一路急跌的日子已经结束了."

"市场已经企稳,但还要几个月,价格才会回升.但即使价格回升,由于经济疲弱,而不会见到大涨."

需求疲弱加上供应过剩,导致中国动力煤价格连续13周下跌.

价格自8月初开始持稳,因7月主产地内蒙古、山西和陕西的矿商减产至1.963亿吨,较5月减少了9.5%.

夏季炎热使得在7月和8月初电厂的煤库存平均每周减少5%,也有助于整体库存的下滑.

由于政府本月将2012年三大煤炭主产地的产出目标最多较上年调降了7%,因此煤库存在年底前可望进一步下滑.

政府并设定全国产量目标为36.5亿吨,较一年前增加了不到4%.在2011年产量成长了约9%.(完)