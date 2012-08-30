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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 09:48 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆跌向云区

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* 亚股下跌,因中国疑虑搅局

* 日本零售销售疲弱无助于人气

* 澳元/日圆为风险胃纳指标,下跌0.3%

* 五日、10日和20日移动均线及动能指标均往下

* 100日移动均线81.00为支撑位位,接下来是云区顶部80.87.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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