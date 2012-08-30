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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 10:03 BJT

〔标题新闻〕澳洲7月经季节调整建筑许可较前月下滑17.3%,降幅远大于预期的下降5%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS9E8J900C]

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