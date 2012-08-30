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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 10:04 BJT

《汇市简讯》美元/坡元将守在1.2510-1.2550区间,尽管买气偏多

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* 美元/坡元持坚,不过仍在1.2510-1.2550区间

* 买气不俗,加上1.2510之前有更多基金买盘的揣测仍提供支撑

* 不过现逢月底,且缺乏新的消息,加上杰克森霍尔会议,可能使该货币对维持区间波动

* 美元/坡元最新报1.2537-1.2542,波动区间1.2536-1.2548 (完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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