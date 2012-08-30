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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 10:08 BJT

〔澳洲数据〕第二季新资本支出经季节调整后较前季增长3.4%,高于预估

路透悉尼8月30日电---澳洲统计局(ABS)周四公布的数据显示,澳洲第二季民间新资本支出经季节调整后较前季增长3.4%,路透调查预估为增长2.4%.

数据还显示,第二季经季节调整建筑资本支出较前季增长4.8%,第二季经季节调整工厂/机械资本支出较前季增加1.2%.

此外,对2013年6月止的澳洲2012/13年度企业资本支出最新预估为1,815亿澳元;2011/12年度资本支出的最终预估为1,550亿澳元.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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