〔台湾汇市〕台币/美元收于平盘附近,贝南克谈话前市场静观其变

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 外资微调部位
* 出口商卖单渐少
* 成交量平平
路透台北8月30日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘微贬0.5分.明日贝南克的谈话在即,接下来又有欧洲央行的利率决策会议,外资此刻不愿冒险,仅双边小幅调节部位,令台币持于当前区间,以静待欧美最新的政策动态.
汇银人士指出,本周以来出口商的美元卖单已消化得差不多,其挂单数渐少,对台币影响力道渐弱.而市场上对贝南克是否将透露第三轮货币宽松政策(QE3)具体细节看法不一,或选择双边押注或按兵不动,买卖盘均小幅调节,令市况重回横盘狭幅整理.
"今天主要是外资两边都有,还是观望."一本地公股银行交易人士说.
交易商认为,贝南克的谈话要到本地时间晚上才会公布,明天台币汇价料不致波动太大,因交易员将避免押注带来的风险,价位还是在今天实质交易的主要区间29.91-29.96间来回.
不过在海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,看升台币的情绪略胜一筹,美元兑台币一个月期换汇点已来到平盘附近,六个月期折价也明显扩大.
交易商的谨慎情绪已令台币汇价胶着一段时间,但市场寄望8月初来缺乏新意的盘势能在下周展开新局.9月开始将有欧洲央行的重要会议,而台湾央行的第三季理监事会也将在9月20日召开.虽然国际及台湾的经济情势难以一夕扭转,但交易员希望政府要员的谈话能让市场热情回归.
近来表现平平的台湾股市.TWII,今日收盘微跌0.27%至7,371.44点;今天外资及陆资在台股卖超23.72亿台币.[ID:nST0545325]
美联储主席贝南克周五将发表讲话,或暗示将推出另一轮货币宽松计划,或QE3.
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.986 29.981 29.840-29.990 29.990 5.91 6.58
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.939 29.939 29.921-29.948 29.931 3.11 3.16
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.003/0.008 0.015/0.025
美元/台币六个月期 -0.140/-0.125 -0.125/-0.105
---------------------------------------------------------------------------- (完)
--记者 林妙容; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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