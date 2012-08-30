〔台湾汇市〕台币/美元收于平盘附近,贝南克谈话前市场静观其变

* 外资微调部位

* 出口商卖单渐少

* 成交量平平

路透台北8月30日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘微贬0.5分.明日贝南克的谈话在即,接下来又有欧洲央行的利率决策会议,外资此刻不愿冒险,仅双边小幅调节部位,令台币持于当前区间,以静待欧美最新的政策动态.

汇银人士指出,本周以来出口商的美元卖单已消化得差不多,其挂单数渐少,对台币影响力道渐弱.而市场上对贝南克是否将透露第三轮货币宽松政策(QE3)具体细节看法不一,或选择双边押注或按兵不动,买卖盘均小幅调节,令市况重回横盘狭幅整理.

"今天主要是外资两边都有,还是观望."一本地公股银行交易人士说.

交易商认为,贝南克的谈话要到本地时间晚上才会公布,明天台币汇价料不致波动太大,因交易员将避免押注带来的风险,价位还是在今天实质交易的主要区间29.91-29.96间来回.

不过在海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,看升台币的情绪略胜一筹,美元兑台币一个月期换汇点已来到平盘附近,六个月期折价也明显扩大.

交易商的谨慎情绪已令台币汇价胶着一段时间,但市场寄望8月初来缺乏新意的盘势能在下周展开新局.9月开始将有欧洲央行的重要会议,而台湾央行的第三季理监事会也将在9月20日召开.虽然国际及台湾的经济情势难以一夕扭转,但交易员希望政府要员的谈话能让市场热情回归.

近来表现平平的台湾股市.TWII,今日收盘微跌0.27%至7,371.44点;今天外资及陆资在台股卖超23.72亿台币.[ID:nST0545325]

美联储主席贝南克周五将发表讲话,或暗示将推出另一轮货币宽松计划,或QE3.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.986 29.981 29.840-29.990 29.990 5.91 6.58

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.939 29.939 29.921-29.948 29.931 3.11 3.16

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.003/0.008 0.015/0.025

美元/台币六个月期 -0.140/-0.125 -0.125/-0.105

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