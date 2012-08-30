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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 10:16 BJT

《汇市简讯》美元/马币上升趋势不变,关注假期前需求

0201GMT

* 美元/马币(林吉特)维持上升动能,近期上看3.1500

* 明日为马来西亚国定假日,美元/亚币全面偏多提供支撑

* 美元/马币开盘报3.1250-3.1280,迄今在3.1280-3.1300交投

* 美元/马币最新报3.1290-3.1300,无本金交割远期外汇(NDF)报3.1330-3.1360.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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