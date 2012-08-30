〔台湾债市〕公债RP利率持平,后续关注央行理监事会议前的态度

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北8月30日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持平.月底货币市场资金情势大致持稳,惟今天早盘部分券商感觉资金稍微紧一些,但都反应陆续就有资金补足,后续市场关注央行理监事会议前的态度.
资金调度人士表示,今天资金算是月底最紧的一天,惟因为近期央行冲销力道减缓,令月底货市资金宽松,而投信也做RP的需求,有助于供给月底RP市场资金需求.
"早盘资金有稍紧一些,不过陆续投信就有钱补进来."一证券商RP交易员说.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.(完)
--记者 詹静宜; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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