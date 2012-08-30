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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 11:02 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率持平,后续关注央行理监事会议前的态度

路透台北8月30日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持平.月底货币市场资金情势大致持稳,惟今天早盘部分券商感觉资金稍微紧一些,但都反应陆续就有资金补足,后续市场关注央行理监事会议前的态度.

资金调度人士表示,今天资金算是月底最紧的一天,惟因为近期央行冲销力道减缓,令月底货市资金宽松,而投信也做RP的需求,有助于供给月底RP市场资金需求.

"早盘资金有稍紧一些,不过陆续投信就有钱补进来."一证券商RP交易员说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.(完)

--记者 詹静宜; 审校 曾祥进

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