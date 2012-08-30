《汇市简讯》印尼央行退缩,印尼卢比遭殃

0225GMT 数月以来,外国买进印尼债券进行利差交易的行动,是基于印尼央行将会在市场情势动荡时会进场干预以稳定市场的预期. 但现在已非如此.由于印尼方面现在也得面对罕见的资本帐和贸易帐双赤字,印尼央行已经放低其干预策略的声量. 美元/印尼卢比本周已经升至近三年高点,本周公债标售欠佳引发资金外流疑虑,在此同时债券市场仓位呈现中性至略为超额配置,还没到去年8月过高的水准,近期印尼卢比走贬可能推动收益率(殖利率)上升. 印尼卢比及无本金交割远期外汇(NDF)图表,请点选:(link.reuters.com/quv32t) --编译 张明钧;审校 于春红 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=