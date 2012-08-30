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市场报道 | 2012年 8月 30日 星期四 10:50 BJT

《汇市简讯》澳元/美元多仓首道目标建议看向1.0440阻力

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* 澳元/美元已测试1.0320/40支撑区的低端,并成功守住

* 略下方有200日均线及周线指数均线(21),是低风险的买进区

* 预计很快反弹升向1.0440阻力,之后升向1.0530

* 澳元交叉盘亦处于支撑水准

* 建议在1.0330建仓,首道目标1.0440,第二道目标1.0530,停止单设于1.0290

* 技术图表:(link.reuters.com/dus79s).(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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