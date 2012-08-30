《汇市简讯》澳元/美元多仓首道目标建议看向1.0440阻力

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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* 澳元/美元已测试1.0320/40支撑区的低端,并成功守住
* 略下方有200日均线及周线指数均线(21),是低风险的买进区
* 预计很快反弹升向1.0440阻力,之后升向1.0530
* 澳元交叉盘亦处于支撑水准
* 建议在1.0330建仓,首道目标1.0440,第二道目标1.0530,停止单设于1.0290
* 技术图表:(link.reuters.com/dus79s).(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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