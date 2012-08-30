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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 10:53 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比回到双层市场,印尼央行扩大抛售

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* 美元/印尼卢比回到双层市场,因印尼央行再度以低于银行间汇价抛售美元

* 美元/印尼卢比以9,580-9,600高盘开出,但印尼央行向特定对象以9,565卖出

* 目前为止实质银行间交易汇价介于9,585-9,590

* 预料印尼央行将在9600更积极干预,此前干预规模已扩大至1.5亿美元

* 债券标售欠佳及印尼卢比债券抛盘,增添美元/印尼卢比多头氛围

* 美元/印尼卢比最新报9,580-9,890,无本金交割远期外汇(NDF)报9,645-9,665 (完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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