《Kemp专栏》G7扬言释出石油储备以抑制油价升势

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 戴素萍/艾茂林/肖群英/侯向明

路透伦敦8月29日电---自6月底以来现货油价攀升了30%,足以引发外界担心燃料成本不断升高,可能在年底前把美国和欧洲国家的经济推向衰退.

七国集团(G7)如今试图藉由准备好释出紧急石油储备的暗示来阻止油价进一步上涨.

"考虑到油价飙升所构成的巨大风险,我们正密切监控油市的情况,"财长们周二晚间在极不寻常的声明稿中发出警告."我们鼓励产油国增产以因应需求."

G7罕见地对油价做出如此详细的评论,而且史无前例地在例行部长级会议之外做出评论.

在该声明稿公布前,白宫以及英法政府均强烈暗示,可能会释出紧急储油以因应近来油价的升高及市场紧俏迹象.

声明稿最后警告称:"我们准备好要求国际能源署(IEA)采取适切行动来确保市场有充裕且及时的供应.

**供应改善?**

北海重要油田供量减少及伊朗受到制裁等造成的供应中断,自6月以来令油价节节高升.对欧债危机解决方案的期待,以及美国、西欧和中国采取更多货币刺激举措的憧憬,也都助燃油价涨势.

2010年,2011年以及今年稍早的油价上涨之后,经济均出现突然放缓.近来数月,甚至在近期油价飙升之前,经济就已经有放慢脚步的迹象.决策者担心,若不止住油价涨势,今年底之前主要经济体就有再陷衰退的危险.

石油供应状况已成为抑制经济增长的主要因素,而油价已成为限制全球经济增长的重要原因.

但从几个方面可看出,供需基本情况正在改善,因10年来的高油价和大手笔投资终于开始显效,石油产量大幅增加,燃料的使用也更加节能高效.

供应中断继续推动油价飙升,但每一次触及的高位却在接连下降.2008年时,布兰特油价在每桶140美元上方触顶.2011年和今年稍早,油价的最高值为每桶125美元多.最近一波涨势只走到了117美元略上方,就回落到112美元左右.

与1998-2008年的这10年相比,油价似乎不再处于长期上升趋势,而更像是在每桶稍高于100美元的水平进入一个高位持稳阶段.

特定品级原油的供应仍存在短缺,尤其是北海轻质低硫原油,这给指标油价施加上行压力.近期英国Buzzard油田停产维护造成的短缺,曾导致即期布兰特原油较下月合约每桶升水约2美元.6月时则是贴水逾0.50美元.LCO-1=R

2011年时,类似的生产问题导致近月合约出现大量升水,触发国际能源署释出紧急石油储备.即便这样,市场紧张状况还是一直持续到8月、9月和10月.相比之下,2012年在没有释储的情况下,近月合约升水已经开始回落.

全球的库存情况似乎相对稳健.第三季期间库存水平迅速下降,却是在6月底库存高得不同寻常的基础上下降的.以美国为例,商业原油库存过去九周已减少超过2,650万桶(近7%),但仍高于之前五年的高点(图表1).油品库存则轻松符合平均水平(图表2).

**投机客保持谨慎**

与2011年及今年稍早油价攀升不同的是,近来油价上涨并不牵涉到对冲基金和其他货币基金大举增持WTI和布兰特原油期货及期权的净多头仓位.

投机客一直作壁上观,或许他们学乖了,因前两次油价攀升后急跌让他们损失惨重.

根据对美国商品期货交易委员会(CFTC)所公布数据的分析,在6月26日至8月21日期间,货币基金持有与WTI原油相关的期货和期权多头部位增长了36%,从1.42亿桶增至1.92亿桶.

但此番增长基于很低的水平,且净多仓仍远低于最近在2012年2月(3.04亿桶)和2011年5月(3.63亿桶)所及的峰值水平.

且更多对冲基金和其他货币基金在原油市场做空,对油价进一步上涨进行反向押注.在8月21日,货币基金持有的空头部位相当于大约6,700万桶石油,远高于今年2月的2,800万桶和去年5月的3,800万桶.

因此,原油衍生品市场依然比前几次油价攀升之际更为平衡.尽管对冲基金所持多仓与空仓之比已升至3.88:1,高于6月触及的近来低位2.71:1,但仍远低于2月约12:1和去年5月10.5:1的水平(图表3).

**紧急储备**

迄今,在通常交投淡静的7月和8月,原油价格在清淡市况中上涨.该涨势似乎并未吸引到大量的对冲基金.

但决策者们得到这样的结论可能是正确的:即他们不采取任何措施压低价格,那么这波涨势或会吸引到更多的投机客.这样一来,就会加大价格涨势,并在今年剩余时间内,给经济成长构成进一步下滑的风险.

传奇对冲基金经理人索罗斯在1987版的《金融炼金术》(The Alchemy of Finance)中说道,对冲基金喜欢任何看起来是单边押注的市场,该市场一般具备通过自我不断增强的动力策略,来吸引到越来越多新资金加入的能力.

通过提升突然大规模释放紧急储备中的原油和油品的这种威胁,决策者就给投机客制造了最大程度的不确定性,从而确保油价的进一步上涨不会成为一种单边押注走势.

而自由市场论者则反对干预威胁.包括IEA自身分析师在内的许多行业分析师质疑释放储备的适当性与有效性.

但对于急于避免油价再度飙涨的决策者们来说,让政策模糊程度最大化可能是最明智的办法.油价飙涨过后,如果经济遭受的损害逐渐明晰,那么价格有可能会迎来同等幅度的下挫.(完)