〔企业结盟〕鸿海料将成夏普最大股东,市场拭目以待郭台铭的宣示

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京8月30日电---鸿海集团(2317.TW)董事长郭台铭周四将对来自台湾的政商代表团展示他与夏普共同经营的先进液晶显示器(LCD)面板厂.这已经成为郭台铭将如何拯救日本没落电视产业的象征.
由于需求不振导致这座造价40亿美元的工厂营运低于产能,迫使夏普上财年创下该公司有史以来最大年度亏损.但根据消息人士透露,近来有了鸿海帮忙拿下的订单之后,这座位于大阪(土界)市的工厂产出已经大增.
郭台铭寻求进一步运用夏普的专长,为苹果(AAPL.O)iPhones等消费性电子产品制造更多面板.他正在进行一项协议,可望使鸿海成为夏普(6753.T)的最大股东,持股至少占9.9%.
但郭台铭表示这项投资能否成型,要取决于夏普是否愿意接受他给的让公司重返获利的建议,.
"我不是只想作纯粹的投资,"郭台铭周一抵达日本时说.
"我想如果没有任何策略合作来改善他们的生产力,那么这就不会是一项好投资,"他说.
鸿海与夏普最快可能在周五宣布这项投资案的细节.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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