《汇市简讯》美元/印度卢比仍以逢低买进为较佳策略

0258GMT * 美元/印度卢比在55.60上方有买气,因股市下跌且存在成长疑虑 * 月末出口商抛售阻升,但投机客及石油业者买气不俗 * 开盘可能报在55.68,盘中区间可能落在55.60-55.90 * 卢比NDF纽约时段交投于55.93-56.00,收报55.88-55.95 (完) --编译 张明钧;审校 王冠中 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=