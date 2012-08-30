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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 11:19 BJT

《汇市简讯》欧元/美元进入欧洲时段料仍在紧俏区间交投

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* 亚洲时段波幅仅17个基点说明了一切,欧元/日圆抛盘使其受阻

* 亚洲股市走软打压冒险意愿,欧元呈现停滞

* 事件风险包括欧元区信心及德国就业数据

* 纽约盘午后小时图上的1.2518/49区间为初步支撑及阻力 (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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