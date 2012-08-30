〔钢铁产业〕今年下半年全球铁矿石需求可能较上半年衰退--中国宝钢

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透中国苏州8月30日电---中国宝山钢铁(600019.SS)一名高层主管周四表示,全球铁矿石需求不会成长,2012年下半年甚至可能较上半年下滑,而供给仍在上升.
宝钢为中国最大上市钢企,采购业务负责人张典波在一场产业会议上表示,今年下半年全球海运铁矿石供给将较上半年增加逾5,000万吨.
需求进一步下滑,加上新增矿场供给,目前已跌至三年低点的铁矿石价格,可能在未来几个月进一步下跌,威胁力拓(RIO.AX)(RIO.L)及巴西淡水河谷(VALE5.SA)等大型矿企获利.
"随着工业化、城市化及基建投资脚步放缓,中国钢铁需求增速持续降低,"张典波称.
"2011-2015年中国钢铁需求平均年增率预估为4.2%,但我们是否能达到这个增幅现在是个问题,"张典波指出.
中国1-7月粗钢产量同比仅增加2.1%,至4.195亿吨,上年同期增幅为10.3%.
张典波表示,未来15年中国钢铁产量将达到7.00亿吨极限,然后开始下滑.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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