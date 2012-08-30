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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 12:43 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元小升,澳元触及一个月低点

* 欧元兑美元小升,杰克森霍尔及欧洲央行会议近日登场

* 澳元仍疲软,触及一个月低点

* 日本朝野对立消息对日圆影响不大

路透新加坡8月30日电---欧元兑美元周四小升,在美国联邦储备理事会(FED,美联储)贝南克周五演说之前,欧元寻获部分支撑,但澳元触及一个月低点,受中国前景疑虑拖累.

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