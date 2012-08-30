《汇市简讯》澳元/新西兰元在1.2900上方面临获利了结阻碍

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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0502GMT
* 澳元/新西兰元跌0.3%,各地股市下跌令澳元受创
* 担心中国景气滑坡及扩散性应压制冒险意愿
* 短期模型及交易商了结多单获利
* 在1.2800附近买盘及昨日高点1.2930为支撑/压力位
* 动能指标好坏不一,显示将会震荡整理
* 浏览技术图表,请点选:(link.reuters.com/caz32t)(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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