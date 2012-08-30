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市场报道 | 2012年 8月 30日 星期四 13:09 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元在1.2900上方面临获利了结阻碍

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* 澳元/新西兰元跌0.3%,各地股市下跌令澳元受创

* 担心中国景气滑坡及扩散性应压制冒险意愿

* 短期模型及交易商了结多单获利

* 在1.2800附近买盘及昨日高点1.2930为支撑/压力位

* 动能指标好坏不一,显示将会震荡整理

* 浏览技术图表,请点选:(link.reuters.com/caz32t)(完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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