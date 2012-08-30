〔台湾金融〕邮政储金投入公共建设无时间表,今年可能性不乐观--金管会

路透台北8月30日电---针对拥有庞大资金池的中华邮政拟将邮政储金直接投入公共建设,台湾金管会周四表示,今年的可能性不是这么乐观,目前没有看到具体时间表.

金管会银行局副局长邱淑贞对路透并表示,在中华邮政的授信评估专业训练及技术还不是很成熟之前,还是需要谨慎,仍持续跟中华邮政沟通,但其准备工作也要先建立完备,目前还不是很成熟.

"目前(中华邮政)看来还没有ready的感觉,"她说.

她分析称,此案的两大关键在于法令方面仍要解决及人的技术都要配合,一项公共建设评估的技术门槛蛮高,包括还本付息、现金流量的评估等,跟一般担保授信的评估是很不一样的;此外,邮政储金的运用范围有所列举,直接投资公共建设属于非列举项目,就需要经过核准.

面对金管会的授信专业要求,中华邮政上周五于董事会中通过任命原稽核处主任稽核刘文佩为风控长.该公司将于9月1日成立独立风险管理室,刘文佩同步上任,强化资金运用的风险管理,期能化解外界对其积极争取初步直接授信的疑虑.[ID:nST0542937]

不过,邱淑贞指出,风控长是针对整个机关、整个资金池的管理,但对个别授信案件的评估技术可能还是有所差距.

今日当地媒体也引述中华邮政董事长游芳来表示,中华邮政拟以20%-30%邮政储金投入公共建设,邮政储金高达4.8兆(万亿)台币的银弹正蓄势待发.

本地媒体日前报导,央行在一行政院会议中,建议金管会应支持邮政储金直接授信政府基金以投入公共建设.但金管会表示,中华邮政并无授信专业人力、内稽内控等制度,且邮储金都是广大民众的"血汗钱",金管会必须坚持最后防线.但中华邮政反驳称,该公司相关的内稽内控机制完备,且多年来已培育众多的授信业务专才.(完)