〔全球矿业〕多家中国企业将斥资86亿美元投资印尼炼厂项目

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透雅加达8月30日电---印尼工业部长Mohamad Hidayat周四表示,多家中国企业计画以86亿美元在印尼投资炼厂项目.以应对包括2014年出口禁令在内的多项未加工矿石新规定,确保金属供应.
Hidayat指出,这些投资企业包括Beijing Shuang Zhong Li Investment Management Co., Ltd.、Oriental Mining and Minerals Resources Co和Rui Tong Investment Co. Ltd.
他表示,Shuang Zhong Li计画投资71亿美元建造一座年产能180万吨的氧化铝炼厂、一座年产能60万吨铝锭的炼厂、以及在加里曼丹或廖内兴建一座1,250MW电厂.
他并称,另外两家公司计画以15亿美元在西爪哇投资直接还原铁(DRI)工厂,年产能为600万吨.
两个投资案将分阶段进行,第一阶段在2015年前完成,最终阶段在2020年前完成.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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