〔日本股市〕日经跌破9,000点至两周收盘低位,美国刺激措施希望降温(更新版)

(新增细节)

* 美联储出台新刺激措施的可能性降低

* 铁矿石价格低迷,损及建筑机械制造商股价

* 日本基金经理8月股票配置比重降至14年低点

路透东京8月30日电---日本股市日经指数周四跌破9,000点,并创两周收盘低位,关于美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将在周五演说中暗示进一步刺激措施的希望降温,而资源类股则因前景趋疲而下滑.

周三公布的美国房市数据较预期强劲,降低了美联储祭出新一轮买债计画的可能性.而在中国经济放缓之际,部分投资人一直寄望美联储采行更多宽松措施来提振市场.