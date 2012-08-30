〔日本股市〕日经跌破9,000点至两周收盘低位,美国刺激措施希望降温(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增细节)
* 美联储出台新刺激措施的可能性降低
* 铁矿石价格低迷,损及建筑机械制造商股价
* 日本基金经理8月股票配置比重降至14年低点
路透东京8月30日电---日本股市日经指数周四跌破9,000点,并创两周收盘低位,关于美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将在周五演说中暗示进一步刺激措施的希望降温,而资源类股则因前景趋疲而下滑.
周三公布的美国房市数据较预期强劲,降低了美联储祭出新一轮买债计画的可能性.而在中国经济放缓之际,部分投资人一直寄望美联储采行更多宽松措施来提振市场.
对于中国的忧虑拖累钢材和铁矿石价格,也压低船运费率.日本钢铁类股指数.ISTEL.T和船运类股指数.ISHIP.T周四分别下跌2.7%和1.8%.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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