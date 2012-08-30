《汇市简讯》英镑兑美元卖单挂在1.5870,1.5900卖压更为沉重

0645GMT * 在1.5800有买盘,下方有停止单,1.5760-70买气更旺 * 欧元/英镑在0.7900有买盘,卖盘在0.7940-50,在0.7960有良好阻力,此为8月7日顶部 * 美元/瑞郎在0.9550及0.9530-40有买盘,到0.9500有选择权买盘 * 卖压在0.9600,0.9630更多卖盘 * 澳元/美元买盘挂在1.0300-10,200日均线在1.0311,下方有停止单,卖盘在1.0370 (完) --编译 张明钧;审校 王冠中 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=