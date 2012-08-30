〔台湾债市〕101/5殖利率收盘微升,贝南克演说及新券发行前市场续观望

路透台北8月30日电---台湾10年公债101/5殖利率周四微幅收高.由于在贝南克演说及新券发行前交易前夕,市场屏息以待,退场观望静待新方向,令台债持续量缩整理,料新券发行前利率出炉前,观望气氛恐难退散.

交易员表示,由于美联储主席贝南克周五在杰克森霍尔会议发表演讲的时间点逼近,市场持续弥漫观望氛围,而台债也欠缺方向、量能低迷,只能期待贝南克演说能指引方向,明日101/5殖利率料仍将在1.170-1.190%间狭幅盘整,市场关注10年新券101/9将于下周一展开发行前交易,带动成交量上档并确立方向.

"现在已经是你看我、我看你,观望气氛浓厚,先看量、再看方向吧."一资深票券商交易员说.

证券商交易主管表示,本周美债没有行情,10年期公债殖利率维持在1.6-1.7%间盘整,市场等待贝南克演说释出第三度量化宽松(QE3)的相关新讯息,将牵引台债后市,只不过台债近期量能急冻,待交易意愿回笼后量能才能回温,料新券发行前交易可望带动成交量攀升,但对这次新券带来的成交量期待并不高,能回到平常水准就很不错.

美国公债价格周三下滑,因交易商对近期价格升势锁定获利,且减少持仓为本周990亿美元公债供应预留空间.指标10年期公债US10YT=RR跌6/32,收益率报1.66%,高于周二尾盘的1.64%.30年期长债US30YT=RR跌14/32,收益率报2.77%,周二尾盘报2.75%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO +0.14 1.1817 1.1808-1.1820 23.5

10年新券101/9将于9月3日展开发行前交易,证券交易员表示,新券都会有行情,但能否带领台债走出盘整的力道则有待观察,除非贝南克有惊人之语,成为台债新指标.

券商交易主管说,"市场普遍预期利率会开低,但低也低不到哪去."

他指出,市场大致预估101/9开低在1.15-1.18%间,但下方还有多少空间,后来殖利率还是会往上走.

交易员认为,新券可望为台债技术型态带来一些变化,而随着央行9月理监事会议逼近,将引领市场讨论央行本季是否降息而非升息,所以这次气氛并不利于新券做空.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1817

5 101/6 A01106=TWO 0.8830

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)