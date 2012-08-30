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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 15:21 BJT

〔日本债市〕公债价格多数下滑,但美联储主席演说前波动幅度有限

路透东京8月30日电---日本政府公债价格多数小幅下跌,波动幅度有限,投资人继续等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的演说,以取得关于美国货币政策走向更明确的线索.

两年期公债标售进行顺利,日本央行为主要买家.投资人观望下周二的10年债标售,以及其后的30年券销售,将会提供关于国内需求的资讯.

在上周令人失望的标售后,超长债多数走势低迷,30年期公债收益率(殖利率)JP30YTN=JBTC持平在1.880%,20年期公债收益率JP20YTN=JBTC升0.5个基点至1.655%.

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