〔日本债市〕公债价格多数下滑,但美联储主席演说前波动幅度有限

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京8月30日电---日本政府公债价格多数小幅下跌,波动幅度有限,投资人继续等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的演说,以取得关于美国货币政策走向更明确的线索.
两年期公债标售进行顺利,日本央行为主要买家.投资人观望下周二的10年债标售,以及其后的30年券销售,将会提供关于国内需求的资讯.
在上周令人失望的标售后,超长债多数走势低迷,30年期公债收益率(殖利率)JP30YTN=JBTC持平在1.880%,20年期公债收益率JP20YTN=JBTC升0.5个基点至1.655%.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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