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市场报道 | 2012年 8月 30日 星期四 15:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元选择权波动率持坚

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* 一周期选择权波动率上扬1.0个百分点,至9.25%,因选择权时间将涵盖欧洲央行会议

* 一个月期波动率昨天触及10.1%,上周五为9.15%,最新报10.05%

* 一个月期实际波动率偏软,低于9.0%

* 三个月期价平选择权波动率目前在10.35%,上周为9.6%,一年期波动率由四年低点11.1%升至11.7%

* 一个月期风险逆转指标持坚报0.825%,三个月期为1.6%,偏向欧元卖权

* 今日有执行价1.2500、1.2520及1.2550选择权到期.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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