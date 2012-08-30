《汇市简讯》欧元/美元选择权波动率持坚

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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* 一周期选择权波动率上扬1.0个百分点,至9.25%,因选择权时间将涵盖欧洲央行会议
* 一个月期波动率昨天触及10.1%,上周五为9.15%,最新报10.05%
* 一个月期实际波动率偏软,低于9.0%
* 三个月期价平选择权波动率目前在10.35%,上周为9.6%,一年期波动率由四年低点11.1%升至11.7%
* 一个月期风险逆转指标持坚报0.825%,三个月期为1.6%,偏向欧元卖权
* 今日有执行价1.2500、1.2520及1.2550选择权到期.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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